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Spor Fenerbahçe İsraillilere haddini bildirdi
Spor

Fenerbahçe İsraillilere haddini bildirdi

Yeniakit Publisher
2024-01-05 07:25:00 -
Fenerbahçe İsraillilere haddini bildirdi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Playtika takımı 109-74 mağlup etti.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Maccabi Playtika 8. yenilgisini aldı.

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina

Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5
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