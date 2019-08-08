Fenerbahçe İngiltere'de bombayı patlatıyor!

Fenerbahçe'de 6 numara arayışları hızla devam ederken transfer sezonunun başında teklif yapılan Victor Wanyama tekrar gündeme geldi. Tottenham'ın görüşmeleri ağırdan almasından dolayı farklı alternatiflere yönelen sarı-lacivertliler bir kez daha Premier Lig ekibinin kapısını çaldı.

Tottenham'ın elden çıkarmak istediği futbolcuya Sportif Direktör Damien Comolli aracılığıyla yeni bir teklif sunan Fenerbahçe, İngiliz ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

Comolli'nin bu transfer için tüm bağlantılarını kullandığı, 28 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için her yolu denediği öğrenildi.

Tottenham'a 1,5 milyon Euro kiralama ücreti teklif eden Fenerbahçe, futbolcunun yıllık ücretinin 3 milyon Euro'luk kısmını da karşılama sözü verdi.