Fenerbahçe ile Konyaspor 35. kez karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım, Süper Lig’deki 35. maçlarına çıkacak. Fenerbahçe, geçmiş 34 maçın 28’ini kazandı ve sadece dördünde mağlup oldu. Diğer iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE'DEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, ligde 4 hafta geride kalırken en kötü sezonunu geçiriyor. Bu sezon ilk dört haftada üç puan toplayan sarı-lacivertliler, Süper Lig tarihinde ilk dört haftalar itibarıyla en kötü başlangıç yaptığı sezonu yaşıyor. Ligdeki son üç maçını da kaybeden Fenerbahçe, en son 2009-2010 sezonunda art arda üç yenilgi almıştı. Sarı lacivertlilerin, Süper Lig tarihinde üst üste dört yenilgisi bulunmamakta.

HASAN ALİ KALDIRIM ASİSTTE ZİRVEDE

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig’de 2018 yılında en fazla asist yapan savunma oyuncusu Hasan Ali Kaldırım 6 asistle zirvede. Hasan Ali, aynı zamanda bu dönemde Fenerbahçe formasıyla en fazla asist yapan futbolcu oldu.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken, İsmail Köybaşı, Aatıf Chahechouhe ve Tolga Ciğerci’nin sakatlıkları dolayısıyla Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.