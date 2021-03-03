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Spor Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda
Spor

Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:47:00 -
Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Göztepe mağlubiyetinin ardından geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'u deplasmanda yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Antalyaspor'u da devirerek zirve yolunda iddiasını korumayı planlıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Antalyaspor müsabakası öncesinde 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde belinde ağrı bulunan Sadık Çiftpınar ile sakatlıktan çıkmasına karşın henüz hazır olmayan Luiz Gustavo, Antalyaspor karşısında kadroda yer almayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu hafta sonu değerlendirecek olan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Diego Perotti de kadroda bulunmayacak.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalılar Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş da arkadaşlarını zorlu mücadelede yalnız bırakacak.

5 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Konya deplasmanına götürülmeyecek.

Diğer yandan takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışan Caner Erkin de kart sınırında.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, ilk kez yeni takımıyla boy gösterecek.

49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı

İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 3 kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve geçen sezon aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 56 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 49 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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