Fenerbahçe ile adı geçiyordu... Galatasaray sürprizi!

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekip ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan ile yeni sözleşme henüz imzalanmadı.

Beşiktaş ile sözleşme uzatmaması halinde sene sonu boşta kalacak olan Milli futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Dorukhan Toköz ile ilgileniyor.

Fenerbahçe derken...

Dorukhan ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia ediliyordu. Fenerbahçe'nin sözleşmesi sene sonu bitecek olan Dorukhan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyordu.

Ahmet Nur Çebi açıklamıştı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 24 yaşındaki futbolcu için ''Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. İmzalar atılmadan bir şey demek doğru olmaz ama bana göre yüzde 90 anlamında olumlu olarak bitti.'' demiş ancak bu sözlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen yeni sözleşme imzalanmamıştı.

2.5 sezondur Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz, bu sezon siyah beyazlı ekip ile Süper Lig'de 17 maça çıkarken 2 asist yaptı.