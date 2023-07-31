Fenerbahçe, iki futbolcuyla anlaştı
Fenerbahçe, Mert Müldür ve Zajc'de mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Mert Müldür ve kulübü Sassuolo ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
İtalyan ekibine ödenecek bonservis bedeli henüz belli olmazken Mert Müldür'ün Sarı-Lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Ayrıca milli futbolcunun çarşamba günü İstanbul'da olacağı belirtildi.
Zacj ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de transferi olumlu sonuçlanan bir başka isim ise Miha Zajc oldu. Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi sona eren Sloven futbolcuyla yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.
Zajc'ın Fenerbahçe'ye yeniden katılmak için önümüzdeki saatlerde İstanbul'da olacağı kaydedildi.
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