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Spor

Fenerbahçe için teknik direktör iddiası: Okan Buruk

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Okan Buruk'u gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 13:13:00 - 2020-06-01 13:18:24
Fenerbahçe için teknik direktör iddiası: Okan Buruk

Ersun Yanal'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.

Okan Buruk sürprizi

Sarı lacivertli ekip Çaylur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Okan Buruk için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin genç çalıştırıcı için nabız yoklayacağı iddia edildi.

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