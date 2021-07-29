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Spor Fenerbahçe için teklifleri reddetmişti... Sabrı tükendi!
Spor

Fenerbahçe için teklifleri reddetmişti... Sabrı tükendi!

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri olan Mbaye Niang, sarı lacivertli ekip için gelen teklifleri reddetti. Venezia’nın teklifini de henüz kabul etmeyen Niang, Kanarya'nın resmi olarak harekete geçmemesi nedeniyle sabırsızlanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:27:00 -
Fenerbahçe için teklifleri reddetmişti... Sabrı tükendi!

Fenerbahçe’nin gündemindeki hücum oyuncularından biri de Mbaye Niang. Rennes forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibi Venezia’dan gelen teklifi, Fenerbahçe'yi istediği için beklemeye almıştı. Ancak Niang, Kanarya’nın bir türlü ciddi bir adım atmaması nedeniyle sabırsızlanmaya başladı.

Fenerbahçe’nin önceliğini Muriç’e vermesi nedeniyle bu transferi ağırdan alması, Fransız golcünün diğer takımlarla görüşmelere yeniden başlamasına neden olabilir.

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