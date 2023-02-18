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Spor Fenerbahçe için dikkat zamanı! Valencia masaya yumruğunu vurdu...
Spor

Fenerbahçe için dikkat zamanı! Valencia masaya yumruğunu vurdu...

Fenerbahçe adına sezonun en formda ismi olan Enner Valencia, yıllık maaşı 3 milyon euro olan Batshuayi ile aynı maaşı talep ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 16:33:00 -
Fenerbahçe için dikkat zamanı! Valencia masaya yumruğunu vurdu...

Fenerbahçe adına sezonun en formda ismi olan Enner Valencia, yıllık maaşı 3 milyon euro olan Batshuayi ile aynı maaşı talep ettiği öğrenildi. Deyim yerindeyse masaya yumruğunu vuran Valencia'nın bu maaşı almak için görüşmelerini sıklaştırdığı iddia edildi.

Yıllık maaşı 1.7 milyon euro olan Valencia'nın Batshuayi ile aynı maaşı talep ettiği öğrenildi.

Belçikalı golcünün 3 milyon euro almasından rahatsız olan Ekvadorlu isim, yöneticilerden maaşların eşitlenmesini istedi. Sarı-lacivertlilerin Valencia'nın bu talebini kabul etmesi bekleniyor.

Ara transfer döneminde gelen teklifleri reddeden 33 yaşındaki forvetin temsilcisi Gonzalo Vargas da "Görüşmeler olumlu ilerliyor. Ana hedefimiz Fenerbahçe'de kalmak" ifadelerini kullandı.

2020 yılında bonservissiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Ekvadorlu yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 30 maçta 23 gol atıp 4 asist yaptı.

Süper Lig'de 20 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia, sarı lacivertli formayla çıktığı toplam 98 maçta 49 gol-14 asistlik performans sergiledi.

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