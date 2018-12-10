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Fenerbahçe için acı tablo! İşte puan durumu

Bu sezon çok oldukça kötü bir performansa imza atan Fenerbahçe, Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 3-0 yenmesiyle birlikte Süper Lig'in 15. haftasını 17. sırada tamamladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:41
Fenerbahçe için acı tablo! İşte puan durumu

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 16. sıraya düşen ve tarihinde ilk kez küme düşme potasına giren Fenerbahçe, Kayserispor'un deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yenmesiyle birlikte haftayı 17. sırada tamamladı.

Lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı ise 19'a çıktı.

Fenerbahçe, Erzurumspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında 16. sırada yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk edecek.

İşte puan durumu:

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:41
  1. Fenerbahçe
  2. Kasımpaşa
  3. Başakşehir
  4. Kayseri
  5. Erzurum
  6. Kayserispor
  7. Akhisar

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