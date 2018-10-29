THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Fenerbahçe Hollanda basınına manşet oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile oynanan maçın ardından görevinden alınan Fenerbahçe teknik direktörü Cocu, Hollanda basınına manşet oldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:08
Fenerbahçe Hollanda basınına manşet oldu

Dün akşam Ankaragücü maçının ardından işine son verilen Cocu, Hollanda basınında manşet oldu.

Geldiği günden beri kötü performansı devam eden ve dün Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Cocu'nun görevine son verildi. Bu ayrılık tecrübeli teknik adamın ülkesi Hollanda'da da gündeme oturdu.

Football-oranje: Yazın PSV'den ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu'nun sonu felaket oldu. Ankaragücü'ne 3-1 yenilip bir başka yenilgi daha alan Cocu kulübü tarafından kovuldu.

Telegraaf: Kendi stadında Ankaragücü'ne utanç verici bir şekilde yenilen Cocu maçın hemen ardından kovuldu.

Sportnieuws: Fenerbahçe tekrar kaybeden ve küme düşme hattının bir puan üzerinde olan Cocu resmen kovuldu. Cocu bugüne kadar birçok kez kötü durumda kaldı fakat yurtdışındaki ilk macerası kovulmayla son buldu.

"Teknik direktör mezarlığı"

Voetbalprimeur: Cocu, Ankaragücü'ne 3-1 yenildiği maçın hemen ardından bavullarını toplamak zorunda kaldı.

Fc Update: Haziran ayında teknik direktör mezarlığı olarak bilinen Fenerbahçe'nin başına geçen Cocu kötü gidişatın ardından kovuldu.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:08
  1. Ankara
  2. Fenerbahçe
  3. Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük olaylar!
    1. Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük..
    2. İGA güvenlik görevlisi alımı genel..
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Gürcistan seçimleri ikinci tura..
    5. Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!
    6. Fenerbahçe'de ilk aday Korkut
    7. Gayrimüslimler de helal gıda istiyor
    8. Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete..
    9. Fenerbahçe Hollanda basınına manşet oldu
    10. Sen neymişsin be 'Işgın Otu'
    11. Fuat Oktay'dan yeni havalimanı..
    12. FETÖ'cü kadın subay itiraf etti!..
    13. Alman Vakfı’ndan LGBTİ itirafı
    14. BBP'den yerel seçim açıklaması!..
    15. Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    16. Kamyon kasasında o halde görenler şoke..
    17. CHP'nin ahlak anlayışı! Küçük..
    18. AYM’nin Hizb-ut Tahrir kararı emsal
    19. Borcundan dolayı elektriği kesilen..
    20. Yargıtay işkenceci müdürün beraat..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler