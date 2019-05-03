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Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

03 Mayıs 2019 Cuma 23:07
Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Kasımpaşa'yla oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yaparak başladığı belirtildi. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 23:07
  1. antrenman
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  4. Kasımpaşa
  5. SÜPERLİG

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