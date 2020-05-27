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Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:20:22 -
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takımın antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla süren idman, koşu ile noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.


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