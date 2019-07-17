Fenerbahçe günün ilk idmanını yaptı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri’nde günün ilk idmanını tamamladı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:03
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Can Bartu Tesisleri’nde günün ilk idmanını tamamladı.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular; top kapma, pas ve hücum çalışmaları yaptı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli oyuncular, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacağı antrenmanıyla sürdürecek.
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