Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Fenerbahçe, günün ilk idmanını taktik ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 5 grup halinde yapılan pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile günü tamamlayacak.

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