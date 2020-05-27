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Spor

Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:59:43 -
Fenerbahçe günün ikinci antrenmanını yaptı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, günü çift antrenmanla geçirdi.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, 31 Mayıs'a kadar Riva'da kamp yapacak.


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