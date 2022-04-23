Fenerbahçe gücüne güç katacak!

Süper Lig'de son zamanlarda formunu yükselten ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon için bir forvet transferi yapmak isteyen Kanarya'nın sürpriz bir ismi gündemine aldığı ifade edildi.

Son zamanlarda Süper Lig'de formunu arttıran Fenerbahçe, sezon 2. tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

İsmail Kartal yönetiminde çıkışan geçen sarı-lacivertlilerde yönetim bir yandan da gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de yeni sezonda teknik direktörün Joachim Löw ya da Jorge Jesus'un olacağı belirtiliyor. Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları başladı.

Forvete takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde gündeme yıldız bir isim geldi.

Kanarya, Torino ile sözleşmesi bitecek olan Andrea Belotti'ye kancayı taktı. İtalyan golcü ile ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinin de yakından ilgilendiği belirtildi. İtalya'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki golcünün yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Belotti'nin kendisini isteyen takımlardan yıllık 5 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Bu sezon sakatlığı nedeniyle Torino'da 19 maça çıkan yıldız golcü 5 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

İtalya Milli Takımı formasını da terleten Belotti milli formayla 42 maçta 12 gol kaydetti. 28 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro civarında. Kariyerinde İtalya dışına çıkmayan Belotti; UC AlbinoLeffe, Palermo ve Torino gibi takımların formasını giydi.