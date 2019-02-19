Fenerbahçe, grup etabını Fransa'da tamamlayacak - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndan çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, bu etaptaki son maçında Carolo Basket'e konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 14. ve son haftasında yarın Fransa'da Carolo Basket'le karşılaşacak. Fransa'nın Charleville-Mezeres kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Gruptan ilk 4'e girerek çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler, 8 galibiyet, 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin grubu 2. bitirip çeyrek finalde saha ve seyirci avantajını elde etmesi için Fransa'dan galibiyetle dönmesi de yeterli değil. Sarı-lacivertliler, Fransa'dan istediği skoru alması durumunda 2. sıradaki TTT Riga'nın sahasında Sopron Basket'e yenilmesini bekleyecek. Fenerbahçe'nin yarın karşılaşacağı Carolo Basket'in ise çeyrek finale kalma şansı yok.

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