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Spor Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:31:00 -
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 26'ncı haftasında 21 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sürdü; bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekipte; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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