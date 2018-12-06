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Fenerbahçe, Giresunspor'u tek golle geçti

- Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı- Fenerbahçeli futbolcu Slimani, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı

06 Aralık 2018 Perşembe 22:47
Fenerbahçe, Giresunspor'u tek golle geçti


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada genç bir kadroyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, tutuk bir oyun sergilediği müsabakada rakibini 80. dakikada İslam Slimani'nin kafa golüyle yendi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.


- Slimani 7 maç sonra gol attı


Fenerbahçeli futbolcu İslam Slimani, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Ekim'de oynanan Spartak Trnava maçında 2 gol atan Slimani, daha sonraki 7 karşılaşmayı boş geçmişti.

Spor Toto Süper Lig'de de 1 golü bulunan Slimani, 16. resmi maçında 4. kez rakip fileleri havalandırdı.


- Frey devam edemedi


Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, sakatlandı.

Maçın 25. dakikasında sakatlanan Frey, oyuna devam edemedi. Frey'in yerine 27. dakikada Eljif Elmas oyuna girdi.


- Mahsun Çapkan'ın ilk profesyonel maçı


Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Mahsun Çapkan, kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Barış Alıcı'nın yerine oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, ilk profesyonel maçını Giresunspor karşısında oynadı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:47
  1. 5. tur
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Giresunspor
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  6. İslam Slimani
  7. SÜPERLİG
  8. Ziraat Türkiye Kupası

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