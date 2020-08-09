Fenerbahçe genç oyunculara yatırım yapıyor
Sarı Lacivertli ekip, 1928 Bucaspor’da forma giyen genç yetenek Barış Sungur’u bonservisiyle takıma kattığını açıkladı.
Ligde istediğini bulamayan ama yeni transferlerle adından sıkça söz ettirmeye başlayan Fenerbahçe ard arda açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Fenerbahçe, 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, gençlere yatırım yapma hedeflerimiz çerçevesinde 1928 Bucaspor'da forma giyen Barış Sungur'u bonservisiyle renklerine bağlamıştır. 18 yaşındaki futbolcuyla 5 sezonluk sözleşme imzalanmıştır."