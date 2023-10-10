Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı için düğmeye bastı!
Ara transfer döneminde 6 numara pozisyonaya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Hull City forması giyen Jean Michael Seri için harekete geçti.
6 numara transferi için Ocak ayında hamlesini yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın da onayıyla birlikte harekete geçti.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız oyuncu Micheal Seri için harekete geçti.
İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, Hull City ile görüşme yapacak.
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Kanarya'nın Fildişi Sahilli Seri için 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı iddia edildi. İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
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İngiliz ekibinin 32 yaşındaki deneyimli oyuncu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.
Jean Michael Seri, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 maçta forma giymiş ve 2 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.
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