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Spor Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı için düğmeye bastı!
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı için düğmeye bastı!

Yeniakit Publisher
2023-10-10 10:59:00 -
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızı için düğmeye bastı!

Ara transfer döneminde 6 numara pozisyonaya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Hull City forması giyen Jean Michael Seri için harekete geçti.

6 numara transferi için Ocak ayında hamlesini yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın da onayıyla birlikte harekete geçti.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, 2019-20 sezonunda Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız oyuncu Micheal Seri için harekete geçti.

İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, Hull City ile görüşme yapacak.

TEKLİFİN DETAYI BELLİ OLDU

Kanarya'nın Fildişi Sahilli Seri için 2+1 yıllık kontrat teklif etmeyi planladığı iddia edildi. İngiliz ekibinin ise Seri transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı bildirildi.
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İngiliz ekibinin 32 yaşındaki deneyimli oyuncu için 1 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti talep etmesi bekleniyor.

Jean Michael Seri, 2019-2020 sezonunda Galatasaray'da 37 maçta forma giymiş ve 2 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.

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