Fenerbahçe-Galatasaray muhtemel 11’ler kimler? Fenerbahçe-Galatasaray maçı kadrosu kim?

Süper Lig'in 32. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne oluyor. Fenerbahçe, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe-Galatasaray istatistikleri

Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 129 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı ağırlıyor. Ülker Stadı'nda 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan'ın yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera; Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Babel, Gomis