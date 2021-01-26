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Spor Fenerbahçe, Galatasaray derken... Karadeniz ekibinden Visca bombası!
Spor

Fenerbahçe, Galatasaray derken... Karadeniz ekibinden Visca bombası!

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Edin Visca için Trabzonspor'un da masaya oturduğu ve transferin çok yakın olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 14:53:00 -
Fenerbahçe, Galatasaray derken... Karadeniz ekibinden Visca bombası!

Trabzonspor'u üst sıralara doğru tırmanışa geçiren Abdullah Avcı'nın, ara transferde en çok istediği isimlerden birisi de eski talebesi Edin Visca... Bordo-mavililerin, takıma önemli bir ivme kazandıran tecrübeli teknik adamın talebini geri çevirmek istemediği ve bu transfer için şartları zorlama kararı aldığı öğrenildi.

Yönetimin, önümüzdeki günlerde Medipol Başakşehir'le 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu için masaya oturması bekleniyor. Visca'nın da Trabzonspor'a gelmek istemesi Fırtına'yı bu transfer için umutlandırıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde olan Edin Visca için bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada 'Bize gel' kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: Sabah

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