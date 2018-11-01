Fenerbahçe, Galatasaray derbisine sorunlu çıkıyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren, 10. hafta sonunda 9 puanda kalan ve küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, derbide çıkış arayacak.

MKE Ankaragücü'ne geçen hafta sahasında 3-1 kaybettikten sonra teknik direktörü Phillip Cocu'yla yollarını ayıran Fenerbahçe, derbiye yardımcı antrenör Erwin Koeman yönetiminde çıkacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki derbi saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de bir cezalı, 4 sakat futbolcu olmak üzere 5 isim Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İslam Slimani, derbide takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de Türk Telekom Stadı'nda görev yapamayacak.

KOEMAN'IN TERCİHİ MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'de Cocu gönderilmesiyle birinci adam pozisyonuna geçen Erwin Koeman'ın ilk 11 tercihi merak ediliyor.

Sezon başında Cocu'nun yardımcılığına getirilen Hollandalı, vatandaşının görevine son verilmesiyle kritik derbi öncesi takımı hafta boyu çalışırdı.

Takımını Cocu'nun son haftalardaki sistemi 3-5-2'yle mi yoksa başka bir sistemle mi çıkaracağı merak konusu olan Koeman'ın, tek santrfor düzenine geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şöyle:

Harun Tekin, Isla (Şener Özbayraklı), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Alper Potuk (Barış Alıcı), Benzia, Soldado.

2002-2003'TEN SONRA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan sonraki en kötü kazanamama serisini yaşıyor.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kazanamayan Fenerbahçe, 2002-2003'te üst üste 9 karşılaşmada galip gelememişti.

Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyasor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonraki 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, ligdeki 46 günlük galibiyet hasretine de derbide son vermeye çalışacak.

GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son 4 maçında sadece bir gol atabildi.

Son 4 maçta Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a gol atamayan Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne ise rakibinin kendi kalesine attığı golle fileleri havalandırabildi.

Bu sezon attığı 7 golle ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Fenerbahçe'nin bu performansı da derbi öncesi dikkati çekiyor.