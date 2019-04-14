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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru

- Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadı'na giriş yaptı- Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, taraftarları uğurladı

14 Nisan 2019 Pazar 16:46
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek konuk takım taraftarları, Ülker Stadı'na girdi.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar gereği Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in uğurladığı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yapılan kontrollerin ardından stada giriş yaparak, kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 16:46
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