Fenerbahçe-Galatasaray derbisine doğru
- Galatasaraylı taraftarlar, Ülker Stadı'na giriş yaptı- Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, taraftarları uğurladı14 Nisan 2019 Pazar 16:46
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izleyecek konuk takım taraftarları, Ülker Stadı'na girdi.
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar gereği Türk Telekom Stadı'nda toplanan yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı, passolig kontrollerinin ardından otobüslerle Kadıköy'e yola çıktı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in uğurladığı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Ülker Stadı'na ulaştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yapılan kontrollerin ardından stada giriş yaparak, kendilerine ayrılan tribündeki yerlerini aldı.
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