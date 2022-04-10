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Spor Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne oldu? Süper Lig'in 32.haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Futbolseverler ise derbinin kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 21:46:00 - 2022-04-10 21:52:39
Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaç kaç bitti?

Ligin 32.haftası heyecan dolu bir derbiye tanıklık etti. Fenerbahçe evinde Galatasaray’ı ağırladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaç kaç bitti?

Fenerbahçe Galatasaray maçı saat 20.30’da başladı. Mücadele Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis​​​​​​​

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