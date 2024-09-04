Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül’de oynanacak
Süper Lig’de 5. ve 6. haftanın programı belli olurken, 6. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden Trendyol Süper Lig’de 5 ve 6. haftanın programları açıklandı. Ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadyumu’nda oynanacak derbi 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00 oynanacak. 5. haftada Trabzonspor’un Beşiktaş’ı ağırlayacağı mücadele ise 15 Eylül Pazar günü saat 20.00’de başlayacak.
Ligin 5. haftasını Göztepe, 6. haftasını ise Başakşehir BAY geçecek.
Süper Lig’de 5. ve 6. haftanın programları şöyle:
5. hafta
14 Eylül Cumartesi
17.00 Sivasspor - Gaziantep FK
17.00 Samsunspor - Konyaspor
20.00 Bodrum FK - RAMS Başakşehir
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
15 Eylül Pazar
17.00 Kayserispor - Eyüpspor
17.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
20.00 Alanyaspor - Hatayspor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
16 Eylül Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
6. hafta
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor
23 Eylül Pazartesi
20.00 Göztepe - Kayserispor
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor