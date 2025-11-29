  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Papa Anıtkabir’de. Subayımız selam durdu. Niye?

Yeni yargı paketiyle 3,2 milyar lira GSS alacağından vazgeçiliyor. 1,5 milyon kişiye müjde

Ağca neden Papa’dan önce İznik’e gitti? Geçmiş Sahiden Geçer mi?

Köprü ve tünellerde geçiş garantisi zarar ediyor mu? Bakan Uraloğlu rakamlarla cevap verdi!

Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine Hodri Meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda

Sekiz savaş bitirdim diyen Trump’tan yeni savaş ilanı! Venezuela’yı karadan vuracağız

İski’den aynı noktada 7. Kazı! İstanbulluya bu eziyeti neden yapıyorsunuz?

Törende skandal sözler patlak verdi! Rum Yönetimi’nden yeni gerginlik işareti!

Trump’tan Honduras seçimlerine dair dikkat çeken mesaj! Destek sinyali verdi

Türkiye ve Umman arasında büyük işbirliği! Ticaret Hacmini 5 Milyar Dolara Çıkarma Hedefine Kilitlendi!
Spor Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

Kadıköy’de oynanacak dev derbi için geri sayım sürerken Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, derbi biletleri satışta mı?

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek derbi için heyecan zirveye çıkmış durumda. Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

 

Derbi biletleri satışa çıktı mı?

Enerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri resmi olarak satışa açıldı. Fenerbahçe’nin duyurusuna göre:

28 Kasım Cuma 17.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler (1 adet)

29 Kasım Cumartesi 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri (1 adet)

30 Kasım Pazar 11.00: Genel satış

Tüm satışlar passo.com.tr  üzerinden yapılıyor.

 

Fenerbahçe–Galatasaray derbi biletleri ne kadar?

Kuzey – Spor Toto Tribünü: 2.500 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A–I: 4.750 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B–H: 5.250 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C–G: 6.200 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D–F: 7.000 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E: 7.500 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt A–I: 10.400 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt B–H: 12.000 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt C–G: 14.350 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D–F: 16.300 TL

VİP (Maraton Alt – Fenerium Alt Adidas E): 49.350 TL

Misafir Tribünü: 2.500 TL

 

Derbiye cezalı taraftarlar alınacak mı?

Kayserispor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle cezalı tribünlerde bulunan taraftarlar bu karşılaşmaya giriş yapamayacak. Cezalı bloklar ise Spor Toto / D ve E Blok.

Fenerbahçe’nin ilk 8 şansı sürüyor! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
Fenerbahçe’nin ilk 8 şansı sürüyor! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Spor

Fenerbahçe’nin ilk 8 şansı sürüyor! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet
Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet

Spor

Galatasaray Kadıköy’de Fenerbahçe’yi zorluyor! Son 7 derbiden 5 galibiyet

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Spor

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı!

Fenerbahçe Taraftar Kart nereden, nasıl alınır? Avantajları neler?
Fenerbahçe Taraftar Kart nereden, nasıl alınır? Avantajları neler?

Spor

Fenerbahçe Taraftar Kart nereden, nasıl alınır? Avantajları neler?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23