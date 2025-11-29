Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Kadıköy’de oynanacak dev derbi için geri sayım sürerken Fenerbahçe-Galatasaray maçının bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, derbi biletleri satışta mı?
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek derbi için heyecan zirveye çıkmış durumda. Kadıköy’de oynanacak dev mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Derbi biletleri satışa çıktı mı?
Enerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri resmi olarak satışa açıldı. Fenerbahçe’nin duyurusuna göre:
28 Kasım Cuma 17.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler (1 adet)
29 Kasım Cumartesi 11.00: Fenerbahçe Kart sahipleri (1 adet)
30 Kasım Pazar 11.00: Genel satış
Tüm satışlar passo.com.tr üzerinden yapılıyor.
Fenerbahçe–Galatasaray derbi biletleri ne kadar?
Kuzey – Spor Toto Tribünü: 2.500 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst A–I: 4.750 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst B–H: 5.250 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst C–G: 6.200 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst D–F: 7.000 TL
Fenerium Üst / Maraton Üst E: 7.500 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt A–I: 10.400 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt B–H: 12.000 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt C–G: 14.350 TL
Fenerium Alt / Maraton Alt Adidas D–F: 16.300 TL
VİP (Maraton Alt – Fenerium Alt Adidas E): 49.350 TL
Misafir Tribünü: 2.500 TL
Derbiye cezalı taraftarlar alınacak mı?
Kayserispor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle cezalı tribünlerde bulunan taraftarlar bu karşılaşmaya giriş yapamayacak. Cezalı bloklar ise Spor Toto / D ve E Blok.