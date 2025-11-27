  • İSTANBUL
Fenerbahçe-Galatasaray derbi bileti ne kadar olacak?

Fenerbahçe-Galatasaray derbi bileti ne kadar olacak?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde heyecan dorukta. Maçı tribünen canlı olarak izlemek isteyenler ise şimdiden bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Galataray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig’de dev derbi adım adım yaklaşıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Peki, derbi biletleri ne kadar?

 

Derbi biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri henüz satışa sunulmadı. Biletlerin kulübün planlamasına göre 28 Kasım civarında satışa çıkması bekleniyor. Resmi duyuru paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

Derbi bilet fiyatları açıklandı mı?

Henüz derbi biletlerinin fiyatları da paylaşılmadı Bilet satış tarihi açıkladığında fiyatlarla ilgili de duyuru yapılacaktır.

 

Derbi maçı ne zaman oynanacak?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık 2025 Pazartesi, saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak.

