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Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Kovid-19 testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:57:07 -
Fenerbahçe Futbol Takımı, Kovid-19 testinden geçti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncuları, teknik ve idari heyeti ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimiz, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde Kovid-19 PCR testinden geçmiştir. Test sonuçlarına göre haftalık antrenman programımız belirlenecektir." denildi.


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