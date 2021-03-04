Fenerbahçe fırsatı kaçırdı
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.
Fenerbahçe ile Antalyaspor Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Antalyaspor, 12. dakikada Fredy'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 83. dakikada Valencia'nın kaydettiği golle eşitliği yakaladı: 1-1. Fenerbahçe, golün ardından girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 55'e, Antalyaspor ise 35'e çıkardı.
Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.