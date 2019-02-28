Fenerbahçe finalde Botaş’ın rakibi oldu
Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.28 Şubat 2019 Perşembe 21:38
Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.
Salon: 11 Nisan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3 , Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1
Başantrenör: Osman Olcay Orak
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x
Başantrenör: Valerie Garnier
1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)
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