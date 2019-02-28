Fenerbahçe finalde Botaş’ın rakibi oldu Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.



Salon: 11 Nisan

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3 , Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1

Başantrenör: Osman Olcay Orak

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.