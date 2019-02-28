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Fenerbahçe finalde Botaş’ın rakibi oldu

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 21:38
Fenerbahçe finalde Botaş’ın rakibi oldu

Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Yarı Final maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 60-36 yenerek finalde Botaş’ın rakibi oldu.



Salon: 11 Nisan


Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın x 3 , Melis Talay x 2, Petronyte xx 12, Sasa Cado xx 9, Walker xx 9, Burcu Çiğil x, Anderson x 1


Başantrenör: Osman Olcay Orak


Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 7, Verameyenka xx 6, Tuğçe Canıtez xx 8, Zandalasini, Hartley xxx 16, Ayşe Cora x, Stokes xxx 17, Esra Ural Topuz x 2, Tilbe Şenyürek x 4, Özge Yavaş x


Başantrenör: Valerie Garnier


1. Periyot: 5-9 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 19-21 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 30-42 (Fenerbahçe lehine)

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:38
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