Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Beykoz Kavacık'ta, TEM Otoyolu üzerinde trafikte araçların arasından tehlikeli bir şekilde makas atarak ilerleyen otomobil, kontrolünü kaybederek yan şeritteki bir kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla atarak yola savruldu. Faciaya davetiye çıkaran kaza anı kameralara işte böyle yansıdı...

İstanbul Kavacık'ta gece saatlerinde yaşanan trafik magandalığı, adeta bir faciayı beraberinde getirdi. TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki yoğun trafikte, hızla ilerleyen bir otomobil sürücüsü, tehlikeli şekilde makas atarak diğer araçları tehlikeye soktu.  

Kavacık'ta trafikte araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyreden başka bir araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çarpılan araç takla atarak yola savrulurken, o anlar bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza gece saatlerinde Kavacık Beykoz'da meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki trafikte makas atarak ilerleyen bir araç adeta faciaya davetiye çıkardı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla makas atan otomobilin yan şeritte ilerleyen kamyonete çarparak takla attığı kaydedildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, bölgede araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fikret Türk

Çok işgüzar polislerimiz namusuyla helal kazanç için direksiyon sallayanların açıklarını yakalamak için azami gayret göstermek ten bu ahlaksızları göremiyorlar
