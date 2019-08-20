Fenerbahçe, evindeki açılış maçlarında sorun yaşamıyor - Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe, lig tarihinde ev sahibi olduğu 40. açılış maçında 32. galibiyetini elde etti- Ligde 123 hafta sonra liderliğe oturan, 35 maç sonra 5 gol atan, sahasında 3 yılı aşkın bir süre sonra 5 farklı galip gelen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligdeki en farklı galibiyetini elde etti



İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, evindeki sezon açılış maçlarında zorlanmıyor. Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından 5 gollü galibiyetle taraftarını sevindirdi. Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ev sahibi olduğu 40. açılış maçında 32. galibiyetini elde etti. İç sahadaki açılış maçlarında 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı. Liderlik koltuğuna 123 hafta sonra oturan Fenerbahçe, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Süper Lig'de 35 maç sonra 5 gol atan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarlarına 3 yılı aşkın süre sonra 5 farklı galibiyet izlettirdi.

- 12 sezon sonra en farklı başlangıç

Fenerbahçe, Süper Lig'e 12 sezon sonra en farklı galibiyetini alarak başladı. Teknik direktör Arthur Zico yönetiminde 2006-2007 sezonuna 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 12 sezon sonra ilk kez 5 gol ve farkla sezon başlangıcı yaptı.

- En farklı üçüncü başlangıç

Fenerbahçe, lig tarihinde sezona en farklı 3. galibiyetiyle başladı. Sarı-lacivertliler 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetinin yanı sıra 1988-1989 sezonunda Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenerek lige giriş yapmıştı. Gazişehir Gaziantep karşısındaki 5-0'lık skor sarı-lacivertlilerin en farklı 3. başlangıcı olarak tarihe geçti.

- Ersun Yanal'la en farklı galibiyet

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde resmi maçlardaki en farklı galibiyetini aldı. Fenerbahçe'yi 2013-2014'te şampiyonluğa taşıyan, geçen sezonun 16. haftasında tekrar göreve gelen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla Gazişehir Gaziantep maçına kadar 63 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ersun Yanal, takımının 5-0'lık zaferiyle de sarı-lacivertlilerle en farklı galibiyet sevincini 64. maçında yaşadı.



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