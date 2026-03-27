Fenerbahçe evinde Zalgiris'e yenildi: Litvanya ekibi seriyi bozdu

EuroLeague'in 34. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Litvanya'nın dişli ekiplerinden Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 25-22 önde tamamlamayı başardı. Ancak ikinci periyottan itibaren oyunun kontrolünü eline alan konuk ekip, devre arasına 49-44 üstünlükle girdi.

ZALGIRIS FARKI KORUDU

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe, Baldwin ve Horton-Tucker ile farkı kapatmaya çalışsa da Zalgiris’in Sleva ve Francisco ile bulduğu sayılara engel olamadı. Üçüncü çeyreği 66-62 önde geçen Litvanya temsilcisi, final periyodunda farkı çift hanelere taşıyarak sahadan 92-82’lik galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ DURAK MÜNİH

Bu sonuçla birlikte toplamda 11. yenilgisini tadan Fenerbahçe, EuroLeague'deki bir sonraki randevusunda Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Deplasmanda kritik bir galibiyete imza atarak 20. zaferini kutlayan Zalgiris ise bir sonraki maçında Barcelona ile kozlarını paylaşacak.