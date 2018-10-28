Fenerbahçe evinde kayıp! Ankara gücünü gösterdi: 3-1!

Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in düdük çaldığı maçta Ankaragücü'nün gollerini 35. dakikada Ricardo Faty, 74. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç ve 77. dakikada El Kabir attı. Fenerbahçe'nin tek sayısını 89. dakikada Frey kaydetti.

Fenerbahçe'de Slimani 72. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz ettikten sonra kırmızı kart gördü. Slimani Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 16'ya çıkardı, Fenerbahçe ise 9 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise Kayserispor'u konuk edecek.