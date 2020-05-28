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Spor

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:15:22 -
Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü'nde 1989-1993'te başkanlık yapan Metin Aşık, vefatının 1. yılında kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Metin Aşık için Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni gerçekleştirildi.

Törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlayan Kızılhan, Aşık'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

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