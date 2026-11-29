Fenerbahçe, Süper Lig'in 13.haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Karşılaşma 0-0 eşiklikle devam ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. Dakika Maçta ilk düdük çaldı.

2. Dakika Kerem Aktürkoğlu, ortasını ceza sahasına gönderdi. Greenwood topu geriye doğru oynadı. Fenerbahçe şimdi geriden paslaşarak oyun kurmaya çalışıyor.

3.Dakika Levent, sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. Mustafa Yumlu araya girerek topu uzaklaştırdı. Top Erzurumspor'da kaldı.

4.Dakika Soldan gelen ortada Mujakic, göğsüyle topu kalecisi Ertuğrul Taşkıran'a bırakmak istedi. Oğuz Aydın'ın baskısıyla ceza sahasında karambol yaşandı ancak top kalecide kaldı.

5. Dakika Levent Mercan, sol kanattan sert ve keskin bir orta gönderdi. Vedat Muriqi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

7.Dakika Erzurumspor'da Cardoso hücuma çıkarken Skriniar kayarak yaptığı müdahaleyle topu kazandı.

8.Dakika Semedo ile Vedat Muriqi arasındaki pas anlaşmazlığı sonrası top taca çıktı. Taç atışı Erzurumspor'un.

10.Dakika Semedo, sağ kanattan ceza sahasına ortasını gönderdi ancak Greenwood topa yetişemedi. Kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkarak topu kontrol etti.

11.Dakika Diabate, pasını Cardoso'ya ulaştıramadı. Araya giren Kante topu kazanırken oyun yeniden Fenerbahçe'nin kontrolüne geçti.

Fenerbahçe-Erzurumspor FK maçı 11'leri:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, İsmail, Kante, Oğuz, Greenwood, Kerem, Vedat Muriqi.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Diabate.

Emre Belözoğlu’ndan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Shaktar Donetsk maçının ilk 11’inde tek değişiklik yaparak takımını Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdü. Belözoğlu, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maç kadrosundan çıkarılan Kojo Oppong’un yerine Levent Mercan’ı sahaya sürdü.

Kaleyi Ederson’a emanet eden Emre Belözoğlu, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown ve Levent Mercan’dan oluşturdu. Orta saha ikilisinde İsmail Yüksek ve N’golo Kante yer alırken sağ tarafta Oğuz Aydın, sağ kanatta ise Kerem Aktürkoğlu oynadı. On numara pozisyonunda Mason Greenwood görev yaptı. Belözoğlu’nun gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriqi oldu.

Archie Brown döndü

Fenerbahçe’nin 24 yaşındaki futbolcusu Archie Brown, Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarda kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor maçlarında forma giyemeyen Brown, cezasını tamamladı. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun forma verdiği Archie Brown, Erzurumspor FK maçına ilk 11’de başladı. Brown, bu maçta stoper bölgesinde görev yaptı.

Ev sahibinde 3 eksik

Sarı-lacivertli ekip, Erzurumspor FK maçında 3 futbolcusundan yararlanamadı. Sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını yeni atlatarak son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nathan Ake, bu maçın kadrosunda yer almadı. Kojo Oppong ise geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle maçta forma giyemedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel farkındalık çalışması

Fenerbahçe ve Erzurumspor FK futbolcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında formalarının arkasında isimlerinin Türk İşaret Dili (TİD) parmak alfabesiyle gösterildiği özel tasarımlarla sahaya çıktı. Tasarımlar, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği’nin (İEEF) uzmanlık desteğiyle hazırlandı. Karşılaşmada giyilecek özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağışlanacak.

Filistin’e destek pankartı

Fenerbahçe taraftarları, Erzurumspor FK maçı öncesinde Maraton Tribünü’nde Filistin’e destek pankartı açtı. Pankartta ‘The pain of Gaza is the shame of the world’ ‘‘Gazze’nin acısı, dünyanın utancıdır’ ifadeleri yer aldı.