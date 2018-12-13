



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko, sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek imza töreniyle ayrıntıları kamuoyuna duyurulacak iş birliği, 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.



Sponsorluk anlaşmasında, kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları yer alacak.