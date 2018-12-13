0553 313 94 23

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko

13 Aralık 2018 Perşembe 18:38
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru Beko oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Beko, sponsorluk anlaşması imzalayacak.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek imza töreniyle ayrıntıları kamuoyuna duyurulacak iş birliği, 16 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sponsorluk anlaşmasında, kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler, erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu ve Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncuları yer alacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:38
  1. Basketbol
  2. Beko
  3. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı
  4. kulüp başkanı Ali Koç
  5. sponsor
  6. Zeljko Obradovic

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1 şehit!
    1. Tel Rıfat'tan Afrin'e taciz ateşi: 1..
    2. CHP Kayseri ilçe belediye başkan..
    3. Emekliye müjde! 400 lira zam geliyor
    4. Uzun ömürlü evliliğin sırları nelerdir?
    5. Gripten korunmanın yolu...
    6. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    7. Hedik kaynatmak nedir?
    8. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Soğanın faydaları nelerdir?
    11. Gazeteci Yusuf Kaplan "Yılın..
    12. Yumurtaları saklarken bunlara dikkat!
    13. "Anlaşma Husilerin Hudeyde'deki..
    14. Aykut Kocaman'dan Trabzon'a şike..
    15. Eğitime kar engelli! Okullar tatil..
    16. Turşunun tuzu fazla geldiyse ne yapmak..
    17. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    18. Görme engelli ve cam kemik hastası..
    19. "Denizlispor'u iyi analiz ettik"
    20. Çocuklardaki duruş bozukluğunu önlemek..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!