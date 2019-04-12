Fenerbahçe efsanesi Can Bartu hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu hayatını kaybetti.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane ismi Can Bartu hayatını kaybetti. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi Cenk Başak, efsane ismin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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