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Spor Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi
Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-22 17:18:00 -
Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Bosna-Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko için artık geri sayıma geçti.

Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

Sarı-lacivertliler ayrıca geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.

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