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"Fenerbahçe düşerse dolar kuru 10 bin TL olur"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe düşerse, dolar kuru 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez." dedi

30 Ekim 2018 Salı 08:57
"Fenerbahçe düşerse dolar kuru 10 bin TL olur"

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında eski takımı hakkında dikkate değer açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, "Fenerbahçe düşerse, dolar kuru 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez." diye konuştu.

"Kırmızı kar yağar, Fenerbahçe düşmez"

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin ligdeki geleceği ile ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Diğer 17 takım imza toplar Fenerbahçe düşmesin diye, Fenerbahçe yine düşmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez."

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada bulunuyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ile Çaykur Rizespor'un 8 puanı bulunurken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 08:57
  1. Galatasaray
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. Erzurum
  5. Rizespor
  6. Çaykur
  7. Büyükşehir Belediyespor
  8. Rıdvan Dilmen
  9. Akhisar
  10. Galata
  11. F.Bahçe

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