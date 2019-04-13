Fenerbahçe, derbiye hazır

Fenerbahçe, derbiye hazır13 Nisan 2019 Cumartesi 21:25
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılarak pas ve pres çalışması yapan futbolcuların, taktik çalışmayla idmanı tamamladığı kaydedildi.
Antrenmanın ilk bölümünü, bir grup taraftarın da izleyerek futbolculara moral verdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.
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