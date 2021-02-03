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Spor Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da müjdeli haber
Spor

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da müjdeli haber

Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Falcao için Galatasaraylıları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İspanya'daki tedavisi tamamlanan Falcao, derbi öncesi antrenmanlara katılmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:03:00 -
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da müjdeli haber

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Ana bölümde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Şener Özbayraklı, Oğulcan Çağlayan ve Emre Taşdemir, kontrollü bir şekilde antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Radamel Falcao, antrenmanın ilk ve ikinci bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra son bölümde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından ağırlıksız ortam koşu çalışmalarına başladı.

Yeni transfer Gedson Fernandes’in karantina süreci devam etti.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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