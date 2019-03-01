0553 313 94 23

"Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmek önemli"

- Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal:- "Fenerbahçe karşısında ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 12:08
"Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmek önemli"


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe karşısında ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümede kalma yarışının her geçen hafta zorlaştığının altını çizdi.

Çaykur Rizespor olarak ikinci yarıda 6 maçta 16 puan toplamalarına rağmen kümede kalma yarışından uzaklaşamadıklarını ifade eden Kartal, "Bunda ilk yarıda topladığımız 12 puanın etkisi var. Yarış gittikçe kızışıyor. Amacımız bir an önce ateş çemberinden uzaklaşmak. Lig sonuna kadar çok takım bu zorluğu yaşayacak. Biz bir an önce kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Kartal, Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Fenerbahçe Türkiye'nin en öneli takımlarından. Bu sene aldığı sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Beşiktaş karşısında 3-0'dan geri dönmeyi başardı. Galatasaray karşısında da 2-0'dan geri dönmeyi başarmıştı. Çok zor bir atmosfer bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısındaki maçı 3-0 kazandıklarını anımsatan Kartal, şunları kaydetti:

"İki takım da ilk yarıdan çok farklı bir görüntü içerisinde. Bu maçın hikayesi çok farklı olacak. İyi bir gidişatımız var. Fenerbahçe deplasmanından puanla dönmek önemli. Fenerbahçe karşısında ligin ikinci yarısında yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:08
  1. Çaykur Rizespor
  2. Futbol
  3. Hasan Kartal
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
    1. Beşiktaş, Kayserispor maçı..
    2. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen..
    3. "Üsküdar Vapuru" faciasında hayatını..
    4. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda..
    5. "Dengeyi millet yerel yönetimlerde..
    6. Bartın Üniversitesi’nde uygulamalı..
    7. Başkan adayı Tütüncü: “Kepezlilerin..
    8. Belediye Başkan Adayı Özkar’dan İnanç..
    9. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde..
    10. "KOBİ'ler yeni paketi kullanarak..
    11. Paris Büyükelçiliğinde Türkiye-Afrika..
    12. Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi..
    13. (Özel) Başkan adayı: "Bütün mal..
    14. Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden..
    15. Başkan Altay e-mitingde Konyalılarla..
    16. İTO Başkanı Avdagiç: "KOBİ’ler üretim..
    17. CHP’li Sandal: "İşsizliği çözmek için..
    18. ILO'dan "Cinsiyete Dayalı Ücret..
    19. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    20. Lapseki’de Cumhur İttifakı Aday..
    21. Almanya'da şubatta işsiz sayısı azaldı
    22. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmak mümkün
    23. Borsa ilk yarıda düştü
    24. Ankara’da yoğun İran mesaisi
    25. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:..
    26. İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları..
    27. Başsoy,Toplu Taşıma İşverenleri..
    28. Sahne sırası gençlerde
    29. SOLOTÜRK’ten fetih provası
    30. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!