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Spor Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'un 2-1 mağlup etti
Spor

Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'un 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 23. haftanda Hatayspor'a konuk olan lider Fenerbahçe rakibi 2-1 mağlup etti. Mücadeleye Altay Bayındır'ın kurtarışları damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 18:38:00 -
Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'un 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de 23. haftanın açılış karşılaşmasında Hatayspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

İki takım da karşılaşmaya hızlı başladı. Tatlı sert futbolun ön plana çıktığı mücadelede her iki takım da gol pozisyonlarına girerken perdeyi 26. dakikada Mame Thiam açtı.

Mesut 77'de oyna girdi

77. dakikada ise Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği an gerçekleşti. Sarı Lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

88. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sert ortasında Hataysporlu Billong, topu kendi ağlarına gönderdi ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti.

Boupendza'dan harika gol

90. dakikada Boupendza, harika bir golle skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

İlerleyen dakikalarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Lider Fenerbahçe bu skorla puanını 48'e yükseltti. Hatayspor ise 35 puanda kaldı. Fenerbahçe, en yakın takipçisi Beşiktaş ile puan farkını maç fazlasıyla 4'e yükseltti.

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