Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

SON DAKİKA
Süper Lig devi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Alanya'ya hareket edecek.

