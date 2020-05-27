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Spor

Fenerbahçe çift antrenmanla günü noktaladı

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 22:10:50 -
Fenerbahçe çift antrenmanla günü noktaladı

Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.


Lig hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren sarı-lacivertli ekip akşam idmanıyla günü noktaladı. Saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, 2 grup halinde dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.


Öte yandan yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de antrenmanın bir bölümünü izledi.

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