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Fenerbahçe cephesini çıldırtan dakikalar!

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk yarısında konuk ekip Ankaragücü'nün iki stoperi sakatlanırken, Alihan'ın üst üste iki kez kendini yere bırakmasına teknik direktör Phillip Cocu büyük tepki gösterdi.

28 Ekim 2018 Pazar 21:57
Fenerbahçe cephesini çıldırtan dakikalar!


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 10. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Konuk ekipte ilk yarıda 2 oyuncu birden sakatlanırken, 45. dakikada Alihan'ın üst üste iki kez kendini yere bırakması ve sedye istemesinden sonra Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar dışında teknik direktör Cocu da çıldırdı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçının ilk yarısında konuk ekip Ankaragücü'nde iki stoper Yalçın ile Alihan sakatlandı. Yalçın duran topta rakip ceza sahası içinde yaşanan çarpışma sonrasında oyuna devam edemedi. Takımın bir diğer stoperi Alihan da sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Ancak Alihan'ın ilk yarının sonlarına doğru üst üste iki kez kendini yere bırakmasıyla birlikte oyunun durmasına Fenerbahçe cephesi tepki gösterdi. Teknik Direktör Cocu, saha kenarına kadar gelerek bu duruma büyük tepki gösterdi. Hollandalı teknik adamı zor sakinleştirdiler.

Öte yandan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ilk yarıda takımın iki stoperi Yalçın ve Alihan'ın sakatlıklarından dolayı 2 zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 21:57
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